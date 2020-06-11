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Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных

Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных, сообщила пресс-служба правительства.

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В частности на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребёнка в размере 3000 рублей в месяц в июне-августе.

Согласно документу, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12 130 рублей.

Минимальное пособие по безработице за май-июль вырастет до 4500 рублей.

Михаил Мишустин правительство

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