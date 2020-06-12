Студенты-иностранцы уфимского института МВД пригрозили голодовкой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Иностранные студенты Уфимского юридического института МВД заявляют, что на протяжении двух месяцев заперты в общежитии, при этом жителям Башкирии разрешено гулять с 12 мая, об этом говорится в обращении, размещенном на портале электронной приемной республиканских органов власти.

"Студенты неоднократно обращались к руководству института, на что они получали одинаковый ответ: "Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю". В знак протеста студенты не посещают столовую вторые сутки и отказываются ходить в магазин за продуктами", - говорится в обращении.

Между тем, пресс-служба вуза опровергла информацию о голодовке.

На сайте института отмечается, что, несмотря на усиленный контроль за здоровьем студентов и принятые вузом санитарно-эпидемиологические и профилактические меры, "по желанию слушателей были организованы их выезды на служебном автобусе в медицинские и банковские учреждения, магазины для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости".

А накануне, сообщает вуз, отменены и введенные в рамках борьбы с коронавирусом ограничения на выход в увольнение.

Ситуация по коронавирусу в Башкирии

В Башкирии с 1 июня разрешена продажа товаров в торговых центрах, при этом в них не могут работать фудкорты и развлекательные заведения.

Открыты библиотеки и музеи, у которых есть отдельных вход. С 1 июня в регионе не требуют соблюдения двухнедельной самоизоляции гражданами, приезжающими из Москвы, Московской области и других регионов.

Кроме того, в мае были сняты ограничения на передвижение жителей: гражданам разрешили гулять в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

При этом действуют введенные на фоне ситуации с коронавирусом "комендантские часы" для граждан с хроническими заболеваниями, пожилых и детей.

В минувший понедельник глава региона Радий Хабиров на совещании правительства заявил, что власти Башкирии не видят причин для дальнейшего ослабления режима самоизоляции.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в Республике Башкортостан выявлено 4 348 случая заболевания COVID-19, 75 - за последние сутки.