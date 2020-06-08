Башкирия приостановит "деизоляцию" из-за роста заболеваемости коронавирусом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Башкирии не видят причин для дальнейшего ослабления режима самоизоляции, заявил глава региона Радий Хабиров на совещании правительства региона в понедельник.

"Никаких оснований двигаться вперед по деизоляции, дальнейшему раскрытию (экономики - ИФ) абсолютно не вижу, будем выруливать дальше, будем работу свою проводить, чтобы снова выйти на какие-то разумные цифры, на очевидное снижение", - сказал он.

По словам Хабирова, завершившаяся неделя стала для него "одной из сложных" из-за появления очагов коронавирусной инфекции среди вахтовых мигрантов и роста числа инфицированных пенсионеров.

"Мы пожинаем плоды того, что где-то недоработали, и жители нас не услышали. У нас большие проблемы были из-за хаотичного передвижения на вахтовую работу, большие очаги по линии вахтовиков, и мы начали, подчеркиваю, фиксировать большое количество инфицированных людей, которым 65 плюс, а это угроза жизни и здоровью очень серьезная, меня это сильно беспокоит", - отметил глава региона.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что всего в Башкирии зарегистрировано 4017 случаев COVID-19, за сутки диагноз поставлен 89 пациентам. Растет заболеваемость внебольничной пневмонией, за сутки госпитализировано 36 пациентов с таким диагнозом. Кроме того, 200 жителей региона заболели ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 июня, в республике было зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19 - это самый высокий показатель с 22 апреля. В Башкирии с 1 июня разрешена продажа товаров в торговых центрах, при этом в них не могут работать фудкорты и развлекательные заведения.

Открыты библиотеки и музеи, у которых есть отдельных вход. С 1 июня в регионе не требуют соблюдения двухнедельной самоизоляции гражданами, приезжающими из Москвы, Московской области и других регионов.

Кроме того, в мае были сняты ограничения на передвижение жителей: гражданам разрешили гулять в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

При этом действуют введенные на фоне ситуации с коронавирусом "комендантские часы" для граждан с хроническими заболеваниями, пожилых и детей.