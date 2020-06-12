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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 514 481+154 242

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7,5 млн

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 421 456 человек, увеличившись за сутки на 5 255, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывалось 7,51 млн инфицированных COVID-19, рост составил 154 236.

Излечились более 3,54 млн человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7,59 человек, скончались 423 тысячи, излечились 3,84 млн.

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 54,4. В США он достиг 351 человека, Испании - 580, Великобритании - 608.

В России, сообщает портал, от коронавируса скончались 45 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на 11 июня в стране было выявлено 502 436 заболевших, зафиксировано 6 532 летальных исхода и 261 150 выздоровевших.

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