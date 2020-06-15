Опрос выявил, что 16% россиян игнорировали режим самоизоляции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большее большинство граждан РФ (83%) придерживались ограничений, предусмотренных режимом самоизоляции, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс"; 16% россиян режим самоизоляции игнорировали.

Согласно исследованию, в большей степени режим самоизоляции соблюдали в Москве и Санкт-Петербурге - по 90% респондентов. Среди тех, кто соблюдал режим, каждый пятый не выходил из дома (20%), а 63% частично соблюдали, иногда выходя из дома.

Что касается нарушителей "коронавирусных" требований, то, по данным ВЦИОМ, в городах-миллионниках, а также в городах с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек этот режим не соблюдал каждый пятый.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 26 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В начале мая Фонд "Общественное мнение" провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 82% опрошенных соблюдают режим самоизоляции, а еще 15% признались, что игнорируют эти требования.

В настоящее время режим самоизоляции отменили ряд регионов РФ, в частности, Москва и Крым.