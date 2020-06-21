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Сепаратисты в Йемене захватили архипелаг Сокотра

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета объявили, что за выходные взяли под контроль архипелаг Сокотра в Индийском океане, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Острова считаются стратегически важными, потому что мимо них проходят маршруты, по которым следуют торговые суда.

Кроме того, Сокотра известен уникальными фауной и флорой.

До недавних пор архипелаг удерживали правительственные силы. Теперь же на нем находятся бойцы близкого к Саудовской Аравии Южного переходного совета.

В сообщениях отмечается, что такое развитие событий указывает на усиливающиеся разногласия между Южным переходным советом и правительством Йемена, ведущими борьбу против йеменских мятежников-хуситов.

Йемен Индийский океан Сокотра

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