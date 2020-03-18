В Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Киеве по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты в связи с распространением коронавируса, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Пантелеев написал в своем фейсбуке, что мусоропроводы - "это ненужный рудимент, что является источником антисанитарии и несет угрозу для каждого жителя многоэтажки".

Ранее в украинской столице (а также в Харькове и Днепре - бывшем Днепропетровске) прекратил функционировать метрополитен.