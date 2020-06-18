В Госдуме усомнились в возможности консервации мусоропроводов во всех домах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Возможность консервации мусоропроводов в многоквартирных домах может рассматриваться только собственниками на общедомовых собраниях, законодательно этот вопрос неразрешим, сообщила "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

Ранее газета "Известия" сообщила, что с инициативой законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах к Минстрою обратились представители ОП РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества.

Авторы инициативы пояснили, что действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, возникновению пожаров. Кроме того, мусоропроводы являются существенным препятствием для развития системы раздельного сбора мусора в России, полагают общественники.

"В законах это не может быть отражено, это компетенция правительства. Более того, если говорить о новостройках, то необходимо вносить нормы и правила в соответствующие положения. А если речь идет о многоквартирных домах, находящихся в эксплуатации, то только по решению общего собрания это может произойти", - сказала Хованская.

Она отметила, что в России были прецеденты, когда собственники домов принимали решение о заваривании мусоропровода. "Проблему можно решить и по-другому, разделив на этажах прием разных видов отходов - биологических и остальных. Это вполне возможный сценарий и недорогой. Но это зависит от жителей конкретного дома", - считает Хованская.

Тотальная консервация мусоропроводов нарушит права собственников жилья - эксперт

В свою очередь директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева заявила, что инициатива по тотальной консервации мусоропроводов в многоквартирных домах является нарушением прав собственников и может привести к неудобству жителей.

"Отношусь плохо к такой инициативе, потому что в соответствии с Жилищным кодексом, распоряжение и использование общего имущества, к которому, в том числе, относится мусоропровод, является прерогативой собственников многоквартирного дома, они ей более или менее успешно пользуются", - сказала Разворотнева "Интерфаксу" в четверг.

Она добавила, что есть масса домов, жители которых считают удобным использование мусоропроводов, они содержатся в нормальных условиях и не вызывают проблем. Поэтому для многих жителей консервация мусоропровода может принести ряд неудобств, подчеркнула эксперт.

"Поэтому такие инициативы недопустимы. У нас вообще в последнее время идет наступление на права собственников, на использование и распоряжение общим имуществом. То есть дома, где по проекту имелись подвалы, колясочные, лифтовые для общего пользования жителей, в дальнейшем оказываются в использовании муниципалитетов или продаются", - подчеркнула Разворотнева.

По ее словам, зачастую такие ситуации приводят к более тяжелым последствиям. В качестве примера она привела трагедию в Перми, где из-за затопления кипятком подвала погибли постояльцы мини-отеля, организованного в жилом доме.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), включающий, в том числе, отказ от мусоропроводов в строящихся домах.