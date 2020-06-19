Михаил Швыдкой спрогнозировал восстановление культурной жизни весной 2021 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Культурная жизнь в привычном формате в России и за рубежом может возобновиться весной 2021 года, если отменят все карантинные огранчиения, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"У всех свои проблемы и тем не менее, я думаю, что придется перекраивать планы гастрольные, но в 2021 году все состоится, несмотря на все пандемические кошмары (...) Коронавирус коварен и ведет он себя самым таким сложным образом, но тем не менее я думаю, что культурная жизнь, она и не прерывалась, но она вернется к такому привычному состоянию где-то к весне следующего года. Я надеюсь, что мир окончательно от этих ограничений освободится", - сказал он "Интерфаксу".

Он отметил, что из-за коронавируса до конца года закрылась Метрополитен Опера, поэтому придется изменить совместные планы оперы и Большого театра, они будут перенесены на следующий год.

Еще одним фактором для переноса гастролей он назвал обязательный карантин для артистов по приезде.

"Тут вопрос еще связан с тем, что никакие гастролеры не хотят проходить режим карантина, например. Когда Москва откроется для иностранцев, которым не надо будет проходить 14-дневный карантин, будут ограничиваться лишь тестом на коронавирус, я думаю, что в этом смысле все начнет дышать значительно легче", - сказал спецпредставитель президента.

При этом гастрольная деятельность, пусть и с ограничениями, но возобновляется. "Буквально позавчера состоялся концерт Дениса Мацуева в Берлине, скоро Валерий Гергиев будет дирижировать в Берлине, где используют такую определенную на сегодняшний день пандемическую рассадку публики. Откроется Зальцбургский фестиваль с 1 августа по 30 августа, его программа сократилась в четыре раза, но тем не менее там будут представлены и русские музыканты, и прежде всего Теодор Курентзис, который был ключевым дирижером этого года", - рассказал Швыдкой.

Также он рассказал о международных планах. "Я надеюсь, мы возобновим проект, который связан с 30-летием Российско-Корейских отношений, это год дружественных обменов. Идет проработка года и региональных обменов и с Японией, и с Францией, я надеюсь, что они каким-то образом все-таки реализуются", - сообщил Швыдкой. Также он напомнил, что из-за коронавируса было перенесено открытие года российской культуры в Японии, которое планировалось в марте, "сейчас мы установили дату 9 сентября и я надеюсь, что мы это все реализуем".

В конце августа в России начнется год Германии, а в середине сентября будет закрытие двухлетие "Года научных академических партнерств" с ФРГ.

Швыдкой также напомнил о зарубежных экспозициях, которые должны открыться в России.

В Пушкинском музее скоро возобновится выставка "Тату", совместный проект ГМИИ и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака.

Третьяковская галерея в конце года, по словам Швыдкого, проведет две выставки совместно с зарубежными коллегами.

В ноябре откроется выставка "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" - выставка художников второй половины 20 века и первых двух десятилетий 21 века, в которой примут участие все страны ЕС и постсоветского пространства. "Я думаю, что эта выставкам будет очень любопытной, потому что она отражает все тенденции современного искусства последних 70 лет Европы после войны, и в этом смысле она связана с 75-летием Победы", - отметил Швыдкой.

Кроме того, в декабре в Третьяковской галерее открывается выставка немецкого романтического искусства из музеев Дрездена в рамках года Германии в России, а летом следующего года русский романтизм поедет в Дрезден.