Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

Михаил Швыдкой спрогнозировал восстановление культурной жизни весной 2021 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Культурная жизнь в привычном формате в России и за рубежом может возобновиться весной 2021 года, если отменят все карантинные огранчиения, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"У всех свои проблемы и тем не менее, я думаю, что придется перекраивать планы гастрольные, но в 2021 году все состоится, несмотря на все пандемические кошмары (...) Коронавирус коварен и ведет он себя самым таким сложным образом, но тем не менее я думаю, что культурная жизнь, она и не прерывалась, но она вернется к такому привычному состоянию где-то к весне следующего года. Я надеюсь, что мир окончательно от этих ограничений освободится", - сказал он "Интерфаксу".

Он отметил, что из-за коронавируса до конца года закрылась Метрополитен Опера, поэтому придется изменить совместные планы оперы и Большого театра, они будут перенесены на следующий год.

Еще одним фактором для переноса гастролей он назвал обязательный карантин для артистов по приезде.

"Тут вопрос еще связан с тем, что никакие гастролеры не хотят проходить режим карантина, например. Когда Москва откроется для иностранцев, которым не надо будет проходить 14-дневный карантин, будут ограничиваться лишь тестом на коронавирус, я думаю, что в этом смысле все начнет дышать значительно легче", - сказал спецпредставитель президента.

При этом гастрольная деятельность, пусть и с ограничениями, но возобновляется. "Буквально позавчера состоялся концерт Дениса Мацуева в Берлине, скоро Валерий Гергиев будет дирижировать в Берлине, где используют такую определенную на сегодняшний день пандемическую рассадку публики. Откроется Зальцбургский фестиваль с 1 августа по 30 августа, его программа сократилась в четыре раза, но тем не менее там будут представлены и русские музыканты, и прежде всего Теодор Курентзис, который был ключевым дирижером этого года", - рассказал Швыдкой.

Также он рассказал о международных планах. "Я надеюсь, мы возобновим проект, который связан с 30-летием Российско-Корейских отношений, это год дружественных обменов. Идет проработка года и региональных обменов и с Японией, и с Францией, я надеюсь, что они каким-то образом все-таки реализуются", - сообщил Швыдкой. Также он напомнил, что из-за коронавируса было перенесено открытие года российской культуры в Японии, которое планировалось в марте, "сейчас мы установили дату 9 сентября и я надеюсь, что мы это все реализуем".

В конце августа в России начнется год Германии, а в середине сентября будет закрытие двухлетие "Года научных академических партнерств" с ФРГ.

Швыдкой также напомнил о зарубежных экспозициях, которые должны открыться в России.

В Пушкинском музее скоро возобновится выставка "Тату", совместный проект ГМИИ и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака.

Третьяковская галерея в конце года, по словам Швыдкого, проведет две выставки совместно с зарубежными коллегами.

В ноябре откроется выставка "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" - выставка художников второй половины 20 века и первых двух десятилетий 21 века, в которой примут участие все страны ЕС и постсоветского пространства. "Я думаю, что эта выставкам будет очень любопытной, потому что она отражает все тенденции современного искусства последних 70 лет Европы после войны, и в этом смысле она связана с 75-летием Победы", - отметил Швыдкой.

Кроме того, в декабре в Третьяковской галерее открывается выставка немецкого романтического искусства из музеев Дрездена в рамках года Германии в России, а летом следующего года русский романтизм поедет в Дрезден.

Искусство против вируса

11
Сорокаба, БразилияМилан, ИталияВаленсия, ИспанияАфины, ГрецияБерлин, ГерманияБарселона, ИспанияБрешиа, ИталияШанхай, КитайКуала-Лумпур, МалайзияБарселона, Испания
Сорокаба, Бразилия
Михаил Швыдкой Метрополитен Опера Большой Театр Третьяковская галерея Дрезден Париж ГМИИ Пушкина Денис Мацуев Валерий Гергиев. Теодор Курентзис коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В 22 регионах РФ в июне пройдет исследование иммунитета людей к COVID-19

Корреспондента "Дождя" вызвали на Петровку после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей

Корреспондента "Дождя" вызвали на Петровку после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностирован еще у 7972 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 7972 человек

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Попытка блокировки Telegram

Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Что произошло за день: четверг, 18 июня

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве
Попытка блокировки Telegram

Мосгорсуд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');