Путин призвал использовать опыт борьбы с COVID-19 при решении проблем в здравоохранении

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В развитии российского здравоохранения нужно опираться на опыт, полученный в ходе борьбы с COVID-19, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас нам нужно обязательно идти вперед, опираясь на тот опыт, который мы получили, в том числе, в ходе борьбы с коронавирусом, честно анализируя при этом и достижения, и нерешенные вопросы", - сказал он на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.

Путин пояснил, что "речь не только о нашей готовности противостоять любым эпидемиям, но и в целом о повышении эффективности и надежности всей системы здравоохранения".

По его словам, прежде всего, нужно серьезно улучшить состояние первичного звена здравоохранения, укрепить его кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики и обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медучреждений на всех уровнях.

"Татьяна Алексеевна (Голикова - ИФ) сейчас сказала, что мы вынуждены немного сместить начало этой работы, - отметил Путин, - но она обязательно будет начата и доведена до конца".

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что в России за сутки выявлено 7 889 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 576 952 случая коронавирусной инфекции.