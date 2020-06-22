Обвиняемый в убийстве доцент Соколов изначально заявлял, что нашел рюкзак с руками

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга на выездном заседании в Санкт-Петербургском городском суде допросил первых свидетелей по делу экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.

Как следует из видеотрансляции заседания, был допрошен врач скорой, осматривавший Соколова после обнаружения в Мойке. После убийства ученого достали из реки с рюкзаком, в котором обнаружили женские руки.

"Соколов был в возбужденном состоянии, неадекватен, не оценивал окружающую обстановку. Я даже подумал, что у него психическое заболевание. (...) Он говорил: "Не трогайте меня". (...) Держал в руках рюкзак, не хотел его отдавать. Из бокового кармана куртки у него виднелся пистолет... Был сильный запах алкоголя", - описал встречу с Соколовым медик.

Соколов пояснил, что является доцентом университета и выпивал с приятелями. Рюкзак он увидел плывущим по Мойке и решил забрать.

В заседании принимал участие новый адвокат Соколова Сергей Лукьянов. Суд также обеспечил явку бесплатного защитника, но от его услуг фигурант отказался. Защита Соколова заявила, что подсудимый будет давать показания после представления доказательств стороной обвинения.