Голикова сочла достижимым снижение уровня бедности в РФ в два раза к 2024 году

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова считает достижимым снижение уровня бедности в РФ в два раза к 2024 году.

"Мы рассчитываем, что снижение в два раза (уровня бедности - ИФ) достичь можно. Мы видим меры, которые нам нужно принять, чтобы снизить в два раза, но глубже - нужно еще дополнительно над этим работать", - сообщила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале в понедельник. Она напомнила, что сейчас снижение уровня бедности в два раза является основной национальной целью.

"И если посмотреть все решения, которые принимаются, то можно увидеть, что все они направлены в основном на самую уязвимую группу - семьи с детьми. И до пандемии, когда речь шла о пособиях детям от 3 до 7 лет. И во время пандемии, когда были сделаны беспрецедентные решения - выплаты детям до 16 лет - сначала по 5 тысяч, потом по 10 тысяч. Это на самом деле очень серьезная поддержка, она серьезна и в объемах, которые мы тратим, и для семей", - рассказала Голикова.

По ее словам, правительство на протяжении многих лет работает над проблемой бедности в стране. "Наверное, нам не очень повезло. России пришлось и в 2008, и в 2014 годах и сейчас столкнуться с кризисными проявлениями в экономике. И каждый раз, когда нам казалось, что мы вот-вот уже выходим и готовы снижать эту планку (уровня бедности - ИФ), снова случается какая-то серьезная история с экономикой", - пояснила Голикова.

Кроме того, вице-премьер признала, что существующий сегодня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) недостаточный. "Это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению минимального размера оплаты труда", - отметила Голикова.

Она уточнила, что долгое время не менялась стратегия в отношении МРОТ. "У нас вообще он выполнял другую функцию, даже не знаю, какую, не связанную никак с потребительской корзиной и прожиточным минимумом", - заметила Голикова.

"И вот в 2017 году было принято решение по изменению подхода к МРОТ, и мы пошли уже более активными шагами по его наращиванию", - добавила она.