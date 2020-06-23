Почти 30 сторонников осужденных по делу "Сети" задержали в понедельник у суда в Петербурге

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Почти 30 человек были задержаны у здания суда в Петербурге в ходе акции в поддержку Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, осужденных накануне по делу "Сети", сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержали всего 27 человек - на всех участников составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в соцсетях правозащитники и активисты, полиция считает, что задержанные участвовали в митинге с количеством участников около 100 человек.

По словам активистки Яны Теплицкой, которая была в числе задержанных, к полуночи часть активистов отпустили из полиции.

В понедельник суд в Петербурге признал антифашистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова виновными в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" и приговорил их к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Защита намерена обжаловать решение суда.

Во время оглашения приговора у здания суда собралась большая группа поддержки фигурантов. Некоторые из собравшихся пытались сканировать лозунги и петь песни. Полицейские пресекали эти попытки и отводили активных участников в автозаки.