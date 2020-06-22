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Защита петербургских фигурантов дела "Сети" оспорит приговор

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Адвокаты антифашистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, приговоренных к реальным срокам по делу петербургской ячейки "Сети" (террористическая организация, запрещена в России) обжалует решение суда. Филинков, не признавший вину, получил семь лет, Бояршинов, признавший обвинение, - пять с половиной.

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Адвокат Бояршинова Ольга Кривонос считает приговор несправедливым. По ее словам, суд не учел смягчающих обстоятельств - то, что ее клиент признал вину и помогал следствию. Так что защита считает приговор слишком суровым и будет его обжаловать.

О намерении оспорить данное решение заявил журналистам и адвокат Филинкова Виталий Черкасов. Филинков не признал вину, рассказав суду, что давал показания под пытками.

22 июня Второй западный окружной военный суд признал обоих подсудимых виновными в участии в террористической организации, а Бояршинова - и в незаконном хранении взрывчатки.

Третий фигурант из Петербурга - Игорь Шишкин - ранее заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3,3 годам колонии общего режима.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых подсудимых к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Они вину не признали и говорили, что дали следователям признательные показания под пытками.

Сеть Виктор Филинков Петербург Роман Муранов Илья Шакурский Пенза ФСБ Виталий Черкасов

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