Видеонаблюдение на голосовании по поправкам обещал наладить 61 регион

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - 61 регион России подтвердил, что задействует видеонаблюдение на участках для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщила председтель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, в ЦИК предполагают, что в результате видеонаблюдение организуют 70 регионов.

В феврале она говорила, что видеонаблюдение на голосовании не будет организовано на общефедеральном уровне и вопрос отдадут на усмотрение регионам. Она отмечала, что не у всех регионов есть возможность наладить тотальное видеонаблюдение.

Ранее в июне Мосгоризбирком заверил, что видеонаблюдение на участках будет организовано на все дни голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня.