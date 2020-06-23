Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Скончался глава буддистов Республики Тува Башкы Джампел Лодой, сообщил на своей странице в соцсети глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Получил печальное известие - Камбы-лама Республики Тыва, уважаемый Башкы Джампел Лодой покинул нас навсегда. Для нашей республики это огромная утрата. Ему должно было исполниться всего 45 лет, возраст совсем молодой", - написал Кара-оол во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

"Священнослужители в Индии, где он учился, также верующие во всех буддийских республиках России молились о выздоровлении Главы буддистов Тувы. Но коварство этой болезни в том, что (она - ИФ) затрагивает застарелые недуги, усугубляя их, что приводит к трагедии. Поэтому еще раз хочу достучаться до молодежи, которая думает, что можно переболеть этой болезнью в легкой форме. Мы все видим, что болезнь может коснуться любого, невзирая ни на что", - предупредил глава республики.

Ранее СМИ сообщали, что Верховный лама Тувы был госпитализирован с коронавирусом, он был введен в искусственную кому.

Кроме того, коронавирусом заразился и сам Кара-оол. Как сообщалось в конце мая, глава республики был госпитализирован. В начале июня пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак заявила "Интерфаксу", что Кара-оол излечился от COVID-19.