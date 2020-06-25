Каждый четвертый избиратель в ЯНАО решил проголосовать на дому

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе около 90 000 избирателей подали заявления в избиркомы на надомное голосование по поправкам в Конституцию, сообщила член избиркома ЯНАО с правом решающего голоса Светлана Клементьева. Всего ЯНАО около 360 000 избирателей.

"Для того, чтобы проголосовать на дому, причина не нужна. У нас в округе 90 000 человек изъявили желание проголосовать дома. Мы бы хотели, чтобы их было еще больше", - сказала Клементьева.

Подать заявление о голосовании на дому можно подавать до 17:00 1 июля.

Сотрудники избирательных комиссий будут выезжать на дом к избирателям, в том числе, к тем, у кого подтвержден коронавирус, в одноразовых халатах, масках, перчатках, с защитными экранами и в сопровождении сотрудников Роспотребнадзора. Голосование пройдет бесконтактно.

Клементьева напомнила, что сотрудникам избиркомов запрещено выезжать на дом к избирателям, зараженным коронавирусом, а также приходить в больницы в "красные зоны".

Ранее президент Владимир Путин назвал ЯНАО в числе регионов, где обстановка с коронавирусом остается сложной.

По данным на 25 июня, на Ямале подтверждено 4709 случаев заражения COVID-19, за последние сутки было выявлено 156 зараженных.