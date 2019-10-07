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Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области

Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области
Фото: Reuters

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Тульской области внесла представления в адрес руководителей сельхозорганизаций, виновных в массовой гибели пчел из-за использования пестицидов, сообщила "Интерфаксу" старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

"В нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства сельхозпроизводители не оповещали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием применяемого ядохимиката, места, времени, способа проведения обработки, указания времени изоляции пчел. К проведению работ привлекались лица, не прошедшие обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами", - сказала Бацейкина.

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Кроме того, на границах обрабатываемых площадей не были выставлены знаки безопасности, содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

Нарушения при обработке сельхозугодий выявлены в сельхозорганизациях "Тесницкое", "Воловосельхозтехника", "Красное знамя", "Курск АгроАктив", "Молчановское" и "Победитель".

Массовая гибель пчел в нескольких регионах России произошла летом этого года. В связи с этим правительство Тульской области решило выплатить компенсации пострадавшим пчеловодам. Также в нынешнем году планируется принять региональный закон о пчеловодстве, который предусматривает стимулирование процесса паспортизации пасек и перехода крупных пчеловодческих хозяйств в фермерские хозяйства, а также развитие кооперации в отрасли пчеловодства.

Кроме того, с 2020 года планируется ввести меры господдержки отрасли пчеловодства в Тульской области в виде субсидий на приобретение пчелопакетов, пчелиных маток и техническое оснащение пчеловодческих хозяйств.

Минсельхоз РФ сообщал, что органам управления АПК регионов направлены рекомендации о мерах по предупреждению и предотвращению гибели пчел.

Тульская область

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