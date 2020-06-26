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Пришедшим на приговор Серебренникову напомнили о социальной дистанции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Людям, которые пришли к Мещанскому суду поддержать режиссера Кирилла Серебренников и других фигурантов дела "Седьмой студии" в день приговора, полицейские напоминают, что нужно соблюдать социальную дистанцию.

У здания суда усилены меры безопасности: там выставили ограждения и дежурят полицейские. Хотя заседание начнется в 11:00, уже в 10:30 у суда было много публики и журналистов.

Полицейским время от времени приходится просить, чтобы люди ушли с проезжей части, так как автомобилям трудно проезжать к суду и другим здания вокруг. Сотрудники полиции через мегафоны также просят собравшихся соблюдать социальную дистанцию.

В суд пришел бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский пришел в суд с сумкой с вещами, которые ему могут понадобится, если ему изменят меру пресечения на арест до вступления приговора в законную силу. На вопрос, верит ли он в возможность оправдательного приговора, он ответил: "Не верю, но надеюсь".

По итоговой версии обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах этой организации Минстерством культуры на театральный проект "Платформа". По версии следствия, деньги были обналичены и растрачены. Подсудимые вину не признают и говорят, что все потратили на постановки в рамках проекта. Первоначально следствие вменяло им хищение 133 млн рублей, но потерпевшая сторона - Минкультуры - 17 июня снизило исковые требования к фигурантам на 4 млн рублей.

Об уголовном деле стало известно в мае 2017 года, когда прошли обыски в "Гоголь-центре". По делу проходят создатель "Седьмой студии" Серебренников, Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Дело бывшего главного бухгалтера организации Нины Масляевой выделено в отдельное производство.

Гособвинитель попросил для Серебренникова шесть лет колонии общего режима, Малобродскому - пять, Итину и Апфельбаум - по четыре. Также он просил суд назначить всем крупные штрафы и взыскать с них 129 млн рублей в пользу Минкультуры.

Кирилл Серебренников Мещанский суд Алексей Малобродский МВД Коронавирус Москва

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