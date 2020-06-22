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Минкультуры отказалось комментировать дело "Седьмой студии" до окончания суда

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры отказалось давать комментарии по делу "Седьмой студии", пока не завершен суд, заявили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что министерство является потерпевшей стороной в этом уголовном деле.

"Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств - исключительная компетенция суда", - сообщила пресс-служба.

Там также напомнили, что позицию Минкультуры в суде озвучивал предствитель ведомства.

В минувшие выходные 3500 деятелей культуры призвали министра культуры Ольгу Любимову лично изучить результаты экспертиз по делу "Седьмой студии" и отозвать иск к фигурантам дела, чтобы обеспечить "справедливый исход дела и справедливый приговор".

22 июня прокурор Михаил Резниченко потребовал признать фигурантов дела виновными. Для создателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирила Серебренникова гособвинитель потребовал шесть лет колонии общего режима и штраф в 800 000 рублей.

Для бывшего генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского он потребовал пять лет колонии, бывшему гендиректору организации Юрию Итину - четыре года. Бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софье Апфельбаум он также попросил назначить четыре года колонии. Для Малобродского он потребовал назначит штраф в 300 000 рублей, для Итина и Апфельбаум - по 200 000 рублей.

В июне Министерство культуры уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска, соответствующее ходатайство было удовлетворено судом.

На прениях сторон представитель министерства заявила, что ведомство согласно с обвинением в части доказанности вины подсудимых, но оставляет решение о наказаниии на усмотрение суда".

Гражданский иск к фигурантам Минкультуры попросило удовлетворить, взыскав с подсудимых 128 млн 974 тыс. 690 рублей

По мнению гособвинения, Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах из бюджета одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК).

Подсудимые вину не признают.

Минкультуры Ольга Любимова Седьмая студия Кирилл Серебренников

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