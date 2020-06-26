Бывший глава Минкультуры выступил против преследования невиновных деятелей культуры

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Экс-министр культуры Александр Авдеев, при котором начинался проект "Платформа" "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, высказался в защиту режиссера и заявил, что за растрату и обналичивание нельзя преследовать творцов. Его заявление накануне вынесения приговора опубликовала его бывшая пресс-секретарь Наталия Уварова.

Бывший министр согласен, что перед законом все равны и что растратчиков и "обналичников" "действительно надо наказывать".

"Но судебное разбирательство тоже не должно быть предвзятым и не превращаться в преследование авторов фактически за то, что они первые сегодня замечательно обозначили новое крупное направление в развитии современного искусства. А их удивительным интеллектуальным вкладом будет обогащаться театральное дело во многих странах", - считает Авдеев.

Он напомнил, что "никто ранее не помышлял трогать великого" Михаила Ульянова, "когда директор его театра оказался "большой хитрец"". Так же происходило в ситуациях, когда финансово-технические службы "своим прохиндейством подводили доверявших им выдающихся новаторов, гениальных ученых, инженеров, лидеров науки и культуры".

"Пожалуй впервые в новой России трехлетнему судебному преследованию подвергается наш товарищ, ставший гордостью мировой культуры, за честность которого поручились сотни деятелей российского искусства. Причем это было сделано не ради "корпоративной солидарности", а ради торжества порядочности и надежды на справедливость", - отметил бывший министр.

Авдеев отметил, что ожидает вердикта "с тяжелым чувством" и предупредил, что "неправедное решение безусловно бросит тень на становление и зрелость правового государства и станет шоком для нашей культуры и всего гражданского общества".

Расследование дела "Седьмой студии" началось при министре Владимире Мединском.

Действующий министр культуры Ольга Любимова напомнила, что ее ведомство является потерпевшей стороной в процессе и что государству был причинен "крупный ущерб".

Судья Мещанского суда Олеся Менделеева уже сказала, что создатель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников и руководители АНО Юрий Итин и Алексей Малобродский виновны в хищении 129 млн рублей бюджетных средств в результате сговора. Бывшая чиновница Минкульта Софья Апфельбаум, которая подписывала договоры о финансирования "Платформы", не знала о "преступном замысле" подельников, но виновна в халатности, поскольку не проверяла поступающие ей документы, следует из приговора.