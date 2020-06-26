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Суд счел доводы Серебренникова о своей невиновности способом уйти от ответственности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы считает, что доводы режиссера Кирилла Серебренникова, а также других фигурантов дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского и Юрия Итина о своей невинности - это попытка уйти от ответственности.

Как передал корреспондент "Интерфакса", согласно приговору судьи Олеси Менделевой, несмотря на непризнание вины Серебренниковым, Малобродским и Итиным, их виновность в мошенничестве подтверждается исследованными судом доказательствами.

По мнению суда, доводы подсудимых о своей невиновности - это "способ защиты", а также "попытка ввести суд в заблуждение и уйти от ответственности".

Ранее суд признал Серебренникова, Итина и Малобродского виновными по так называемому делу "Седьмой студии" - в мошенническом хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект "Платформа".

Серебренников в Басманном суде

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Кирилл Серебренников Седьмая студия

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