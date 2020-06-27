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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
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Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат надбавок врачам

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В России медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев - в июле и августе.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу.

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Как отметили в пресс-службе, поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин.

"Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, - сказали в правительстве. - Теперь срок продлен до конца лета".

Подчеркивается, что Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников, заявили в пресс-службе.

Врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал - по 50 тыс. рублей, столько же - врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей, напомнили в пресс-службе.

Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Михаил Мишустин Коронавирус

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