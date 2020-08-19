В Петербурге арестовали сотрудницу секты, продававшей защитные купола

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга арестовал сотрудницу религиозной секты "Орден пути" Татьяну Баранову, обвиняемую в мошенничестве.

Объединенная пресс-служба городских судов сообщила, что Баранова работала в организации вместе с ее лидером Гайвой Тихомировой. Они убедили одного из членов секты в необходимости установить "защитный купол" за 20 тыс. евро, пугая его смертью. Другому члену организации "защитный купол" установили за 34 тыс. евро.

Барановой предъявлено обвинение по статье "мошенничество", она заключена под стражу до 24 сентября.

"Баранова в СИЗО не хотела, возражала, утверждала, что участие в установке куполов не принимала, просила любую иную меру", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2006 году Тихомирова создала оккультную организацию "Орден пути", где проводила платные психологические консультации и тренинги. Учеником организации мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро, для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тыс. евро. Клиентами сообщества, по данным полиции, являлись не менее 30 человек.

В отношении Тихомировой возбуждено уже как минимум восемь уголовных дел. Женщина заключена под стражу по решению суда.

К незаконной деятельности эзотерической организации могут быть причастны восемь человек, считают оперативники. Магистр ордена Тихомирова сделала заместителями свою знакомую, сына и дочь-студентку.