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Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Завьяловский районный суд Удмуртии во вторник признал бывшего замминистра промышленности и торговли РФ и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба судейского сообщества региона.

Наказание было назначено за административное правонарушение по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка).

Сам Овсянников в суд не пришел, а его адвокат просила прекратить производство по делу, ссылаясь на отсутствие противоправного поведения и наличие конфликтной ситуации, которую нельзя квалифицировать как нарушение общественного порядка.

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Изначально рассмотрение дела было назначено в Завьяловском суде на 27 апреля, но по ходатайству живущего в Москве Овсянникова несколько раз переносилось из-за введения ограничительных мер в Удмуртии, а затем из-за его болезни.

Брань в аэропорту и увольнение

В начале апреля Овсянников стал участником конфликта с охраной в аэропорту Ижевска, чиновник использовал нецензурную брань. На него был составлен протокол об административном правонарушении - мелком хулиганстве.

Вскоре Овсянников был исключен из "Единой России" за хамское поведение. Партия также направила обращения премьеру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Мантуров заявил, что разделяет позицию "Единой России".

23 апреля премьер-министр РФ уволил Овсянникова с поста замминистра в связи с сокращением этой должности. Ранее в апреле Мишустин подписал распоряжение, сократившее число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.

Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 он годах работал федеральным инспектором по Удмуртии, в 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2016-2019 годах - губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.

Минпромторг РФ Дмитрий Освянников

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