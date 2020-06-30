Памфилова пообещала защитить от увольнений жаловавшихся избирателей-бюджетников

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме взяли на себя обязательство проследить за судьбой избирателей, которые пожаловались на принуждение к голосованию по Конституции, и при необходимости защитить их от увольнения, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК получил 134 такие жалобы, из них в 98 были конкретные сведения.

"Мы взяли на себя обязательство и дальше отследить этих людей, потому что это наш золотой запас, те, кто не побоялся, встал на защиту всего коллектива, назвав себя, обозначив себя как активного гражданина и предупредил нас об активных действиях того или иного руководителя. И по завершении кампании мы не допустим, чтобы хоть один из этих людей пострадал у себя на работе. Мы должны поощрять таких людей", - сказала она.

Из 134 жалоб, по ее словам, отработаны уже 115, результаты проверок направлены в прокуратуру и руководителям регионов.

"Мэру Москвы направлено 17 обращений, в правительство Москвы - 4 обращения, в прокуратуру Москвы - 21. Губернатору Санкт-Петербурга 23 обращения, надеюсь от него реакции добиться в конце концов, - сказала Памфилова. - В администрацию губернатора Санкт-Петербурга - 4, в прокуратуру Санкт-Петербурга - 30. Высшим должностным лицам других субъектов - 6, органам исполнительной власти РФ - 4. В органы прокуратуры субъектов РФ 20".

В ЦИК остаются копии всех жалоб. Председатель комиссии напомнила, что если факт принуждения к голосованию подтвердится, виновные будут привлечены к ответственности по статье 141 УК о воспрепятствовании свободному волеизъявлению.

Комментируя продолжающееся семидневное голосование по поправкам в Конституцию, Памфилова отметила рост популярности электронного голосования. Оно с 25 июня по 30 июня проходит в Москве и Нижегородской области. По словам главы ЦИК, жители всех регионов спрашивают, почему онлайн-голосование разрешили только в двух субъектах.

"Видимо, нам как-то придется интенсифицировать наши усилия после этой кампании, разработки наших пилотных проектов, чтобы такой возможностью для дальнейших кампаний обладали жители других регионов", - допустила она.

Она добавила, что интерес к электронному голосованию иллюстрируется очень высокой явкой - по состоянию на вечер 29 июня проголосовали 90,3% зарегистрировавшихся избирателей.

Общая явка на тот же момент составила 45,7%.