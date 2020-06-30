Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:25Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Глава Башкирии пообещал до конца года "поправить все заборы" домовладений в регионе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что сейчас в регионе продолжается Год эстетики и благоустройства, и пообещал, что в муниципалитетах будут облагорожены придомовые территории. Он заявил это на пленарном заседании международного форума по урбанистике в Уфе.

"Я твердо знаю, что в этом году мы поправим все заборы наших домовладений в наших городах и деревнях", - сказал Хабиров.

Хабиров добавил, что "это только начало нашей работы, мы одновременно делаем большие и серьезные проекты" по благоустройству муниципалитетов.

Первый международный оффлайн-форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" проходит 30 июня в Уфе. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и московский Центр урбанистики. В программе мероприятия больше полусотни спикеров - российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов.

Уфа Башкирия Радий Хабиров форум урбанистики

Новости по теме

Новости

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Эксперты сообщили о переносе открытия 30% торговых центров в РФ на более поздние сроки

Эксперты сообщили о переносе открытия 30% торговых центров в РФ на более поздние сроки

Путин заявил, что сейчас в России проходит голосование за будущее страны

Изменение Конституции

Памфилова пообещала защитить от увольнений жаловавшихся избирателей-бюджетников

Памфилова пообещала защитить от увольнений жаловавшихся избирателей-бюджетников

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Минтранс РФ заявил, что говорить о датах возобновления международного авиасообщения пока рано

Hyundai начал строить завод автомобильных двигателей в Петербурге

Изменение Конституции

Явка на голосовании по Конституции превысила 45%

Путин днем выступит с телеобращением

Путин днем выступит с телеобращением
Изменение Конституции

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');