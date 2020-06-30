Глава Башкирии пообещал до конца года "поправить все заборы" домовладений в регионе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что сейчас в регионе продолжается Год эстетики и благоустройства, и пообещал, что в муниципалитетах будут облагорожены придомовые территории. Он заявил это на пленарном заседании международного форума по урбанистике в Уфе.

"Я твердо знаю, что в этом году мы поправим все заборы наших домовладений в наших городах и деревнях", - сказал Хабиров.

Хабиров добавил, что "это только начало нашей работы, мы одновременно делаем большие и серьезные проекты" по благоустройству муниципалитетов.

Первый международный оффлайн-форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" проходит 30 июня в Уфе. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и московский Центр урбанистики. В программе мероприятия больше полусотни спикеров - российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов.