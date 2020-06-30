Кадыров предложил сделать Путина президентом пожизненно

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал назначить Владимира Путина пожизненным президентом Российской Федерации.

"Самое важное, я всегда говорю - мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера мирового масштаба. Мы должны гордиться этим", - сказал Кадыров на заседании оперативного штаба республики по коронавирусу.

Также он призвал жителей Чечни прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

"Мы сегодня живем в правовом государстве. Мы граждане этой великой страны, наш чеченский язык - государственный язык, религия у нас на первом месте, для всех мусульман открыты мечети. Мы же служим ради вас. Если мы вас устраиваем, тогда не ленитесь, выходите на выборы (голосование по поправкам - ИФ), мы должны строить свое государство и развиваться", - добавил Кадыров.