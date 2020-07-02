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Кадыров поблагодарил жителей Чечни за самую высокую явку на голосование в РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам голосования за поправки к Конституции России выразил благодарность жителям республики и работникам избиркомов.

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"После обработки 100% протоколов УИК стало известно, что на избирательные участки республики пришли 95,14% избирателей. Это самый высокий показатель в стране! Выражаю огромную благодарность жителям республики, руководству избирательной комиссии региона, всем сотрудникам территориальных и участковых комиссий за активное участие в голосовании и образцовую организацию этого процесса", - написал Кадыров во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, поправки в Конституцию РФ поддержали почти 98% жителей Чечни, против высказались 1,94%. Явка в Чечне составила 95,14% (по стране - 67,97% от общего числа избирателей).

Рамзан Кадыров Чечня

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