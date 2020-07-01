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Обработка 10,4% бюллетеней показала, что 70,87% россиян поддержали поправки в Конституцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По данным обработки 10,4% бюллетеней, "за" поправки в Конституцию России проголосовали 70,87% избирателей, "против" - 28,10%, следует из данных на экране в информационном центре Центризбиркома РФ.

Явка составила 64,88% по данным на 18:40 по Москве.

В двух регионах завершился подсчет голосов. В Чукотском автономном округе по данным обработки 100% "за" проголосовали 80,3%, "против" - 18,6%. В Сахалинской области также обработаны 100% бюллетеней, "за" - 74,84%, "против" - 24,04%.

Изменение Конституции

В ряде регионов начали вводить данные.

В Челябинской области по данным обработки 0,09% "за" проголосовали 63,8%, "против" - 35,5%.

В Пермском крае по данным обработки 0,34% - "за" - 87,92%, "против" - 10,95%.

В Тюменской области по данным обработки 0,09% - "за" - 88,72%, "против" - 9,77%.

В Оренбургской области по данным обработки 0,23% - "за" - 72,51%, "против" - 26,92%.

Голосование по Конституции

В среду в России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Электронное голосование, которое проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования, завершилось накануне. Как сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, его результаты будут известны в 21:30.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
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