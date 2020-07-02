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Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

78% поддержали поправки, NYT узнала имя посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ, Пелоси призвала к санкциям против России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Большинство поддержали поправки в Конституции. После обработки 98,01 % протоколов их поддержали 78,05% голосующих, 21,14% проголосовали против при явке около 65%. Только в одном регионе наблюдалась поддержка поправок ниже 50%. На одном из участков результаты признаны недействительными. Один голосовавший по поправкам онлайн испортил электронный бюллетень.

- NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ. По данным газеты, "ключевым посредником между ГРУ и боевиками", связанными с талибами, был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи. Он якобы собирал наличные деньги в России, которые описываются в разведывательных документах как многократные выплаты в "сотни тысяч долларов" и, согласно сообщениям, переправлял их в Афганистан для выплат боевикам.

- Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против РФ. Она считает, что Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане.

- Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря. По словам главы Минкомсвязи, первый этап показал, что сервис востребован, но не дает гигантских объемов потребляемого трафика.

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