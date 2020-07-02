Жительницу Архангельской области оштрафовали за двойное голосование

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд в Архангельской области оштрафовал жительницу Новодвинска, дважды проголосовавшую по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном избиркоме в четверг.

"Сначала она проголосовала на заводе, там была выездная комиссия. Потом пошла домой после смены и зачем-то проголосовала на участке", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что женщине выписан штраф в размере 30 тыс. рублей.

По данным регионального избиркома, в Архангельской области за поправки в Конституцию РФ проголосовали 65,78% жителей, против высказались 33,38%. Явка составила 50,64%.