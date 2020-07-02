Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Жительницу Архангельской области оштрафовали за двойное голосование

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд в Архангельской области оштрафовал жительницу Новодвинска, дважды проголосовавшую по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном избиркоме в четверг.

"Сначала она проголосовала на заводе, там была выездная комиссия. Потом пошла домой после смены и зачем-то проголосовала на участке", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что женщине выписан штраф в размере 30 тыс. рублей.

По данным регионального избиркома, в Архангельской области за поправки в Конституцию РФ проголосовали 65,78% жителей, против высказались 33,38%. Явка составила 50,64%.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Архангельская область

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек
Изменение Конституции

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов
Экономический кризис

Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе "Андерсон"

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

Большинство поддержало поправки в Конституции

Большинство поддержало поправки в Конституции

90% бюллетеней по поправкам в Конституции обработано

Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря

Эксперимент "доступный интернет" продлят до 31 декабря

Как голосовали по поправкам в Конституции в Приволжском федеральном округе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');