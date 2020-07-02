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Красноярская Общественная палата предложила ужесточить допуск наблюдателей на участки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Руководство Общественной палаты Красноярского края предложит Общественной палате Росии изменить положение о допуске наблюдателей на выборы из-за случаев неадекватного поведения некоторых из них в ходе общероссийского голосования по Конституции. Об этом сообщила председатель региональной палаты Наталья Грушевская.

Изменение Конституции

По ее словам, на участках произошли несколько инцидентов с участием наблюдателей, которые помешали работе избирательных комиссий.

"На нескольких избирательных участках наблюдатели мешали работе избирательной комиссии в силу своих, наверное, какие-то своих физических отклонений по здоровью. Но по такому признаку мы не можем отказать наблюдателю, и нам хотелось бы об этом подумать, - сказала Грушевская. - Кроме того, к нам поступали обращения из избирательной комиссии, которые говорили, что наблюдатели на местах вели себя не очень адекватно. Поэтому, и на это хотелось обратить внимание".


Она напомнила, что наблюдатели назначались через Общественную палату, отказать кандидату можно было только по четырем формальным признакам. Всего в Красноярском крае на участках для голосования о поправках в Конституцию работали 9000 наблюдателей.

В движении "Голос" 30 июня заявили о попытках помешать работе наблюдателей, а также о "профанации наблюдения со стороны общественных палат": "Несмотря на заявленные сотни тысяч наблюдателей, в реальности участки для голосования стоят практически пустыми. Иногда на них присутствует лишь по одному-два члену УИК и сотрудники полиции".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 02 июля 2020 годаИзменение Конституции
Красноярский край Красноярская Общественная палата Наталья Грушевская Конституция

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