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Депутаты вместо отпуска начнут работать над законопроектами по конституционным поправкам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы безотлагательно, уже практически с 3 июля начнут работать над законопроектами, необходимыми для реализации одобренных поправок в Конституцию, заявил в эфире "Первого канала" спикер палаты Вячеслав Володин.

Изменение Конституции

По его словам, в Думе уже начали консультации по этим темам с сенаторами и чиновниками правительства. Он назвал крайне важным, чтобы прописанные в поправках изменения были реализованы "и все те стандарты, о которых мы говорим, стали для нас нормой жизни".

Володин отметил, что "тот, кто взял на себя обязанности депутата, политика, должен понимать: у политика, у депутата отпусков не бывает, это все условности".

"Тот, кто пришел отдыхать, должен для себя четко понимать, что это конец его политической карьеры, а не ее продолжение. Депутаты у нас ответственные, надеюсь, что все они понимают, что сейчас надо работать над новыми законами", - сказал спикер.

Общероссийское голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля. 2 июля были подсчитаны результаты. 3 июля Центризбирком утвердил итоги голосования: 77,92% голосов "за" и 21,27% против при явке в 67,97%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 3 июля Владимир Путин обсудит с членами рабочей группы, готовившей поправки, дальнейшие действия. По его словам, дискуссия пройдет в режиме видеоконференции, с докладами выступят руководители рабочей группы, "предстоит обстоятельная беседа".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 03 июля 2020 годаИзменение Конституции
Вячеслав Володин Госдума Владимир Путин Конституция Центризбирком

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