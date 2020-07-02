В Общественной палате Петербурга заявили о провокациях в ходе голосования

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Почти треть жалоб на нарушения в ходе общероссийского голосования по Конституции были вызваны дезинформацией или провокациями, заявил член Общественной палаты Петербурга, директор РАНХиГС Владимир Шамахов. По его словам, в палате считают, что такаих обращений было "излишне много".

"И, честно говоря, бывая на местах, было иногда стыдно за тех наших граждан, которые заведомо осуществляли инспирированные действия. Это видели не только члены избиркома и наблюдатели, но и избиратели. Зачем люди позорят себя, трудно представить нормальным людям, но, видимо, есть у них для этого какие-то основания", - сказал Шамахов.

За неделю палата получила 133 сообщения о нарушениях от наблюдтелей, 45 из них поступили 1 июля. Больше всего обращений поступило из Центрального района.

"Почти 80% проблем устранялись на месте. Сразу хочу отметить, что ни одного факта нарушения действующего законодательства о выборах зарегистрировано не было. Порядка 60% обращений носили скорее информационный характер и касались вопросов организационно-технического характера. В основном это относилось к отсутствию или недостатку средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Шамахов.

За ходом голосования в Петербурге следили только наблюдатели, подготовленные Общественной палатой, 15 700 человек. По данным системы ГАС "Выборы", явка составила 74,74%, за поправки проголосовали 77,66% участников голосования.

30 июня с одного из участков был выдворен журналист "Медиазоны" Давид Френкель. Ему потребовалась операция в связи с переломом кисти. Френкель заявил, что руку ему сломал сотрудник полиции.