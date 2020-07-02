Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

В Общественной палате Петербурга заявили о провокациях в ходе голосования

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Почти треть жалоб на нарушения в ходе общероссийского голосования по Конституции были вызваны дезинформацией или провокациями, заявил член Общественной палаты Петербурга, директор РАНХиГС Владимир Шамахов. По его словам, в палате считают, что такаих обращений было "излишне много".

Изменение Конституции

"И, честно говоря, бывая на местах, было иногда стыдно за тех наших граждан, которые заведомо осуществляли инспирированные действия. Это видели не только члены избиркома и наблюдатели, но и избиратели. Зачем люди позорят себя, трудно представить нормальным людям, но, видимо, есть у них для этого какие-то основания", - сказал Шамахов.

За неделю палата получила 133 сообщения о нарушениях от наблюдтелей, 45 из них поступили 1 июля. Больше всего обращений поступило из Центрального района.

"Почти 80% проблем устранялись на месте. Сразу хочу отметить, что ни одного факта нарушения действующего законодательства о выборах зарегистрировано не было. Порядка 60% обращений носили скорее информационный характер и касались вопросов организационно-технического характера. В основном это относилось к отсутствию или недостатку средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Шамахов.

За ходом голосования в Петербурге следили только наблюдатели, подготовленные Общественной палатой, 15 700 человек. По данным системы ГАС "Выборы", явка составила 74,74%, за поправки проголосовали 77,66% участников голосования.

30 июня с одного из участков был выдворен журналист "Медиазоны" Давид Френкель. Ему потребовалась операция в связи с переломом кисти. Френкель заявил, что руку ему сломал сотрудник полиции.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 02 июля 2020 годаИзменение Конституции
Петербург Конституция Владимир Шамахов Общественная палата Петербурга

Новости по теме

Новости

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа

Изменение Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона
Изменение Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Изменение Конституции

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');