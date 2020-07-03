Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ проходит "достаточно спокойно и ровно"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Первые ЕГЭ основной волны этого года в России проходят в штатном режиме, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В целом по стране на 10:00 почти все часовые пояса, все пункты проведения экзамена и аудитории приступили к процессу печати (контрольно-измерительных материалов - ИФ), и ребята, в соответствии с порядком, в регламентированные сроки приступили к экзамену", - сказал Музаев на пресс-конференции в ситуационном центре Рособрнадзора в пятницу. В целом, экзамен, по его словам, "проходит достаточно спокойно и ровно".

Он отметил, что уже удален с экзамена один человек - за нарушение порядка проведения экзамена. Кроме того, в двух регионах РФ было два случая, когда из-за погодных условий произошел обрыв линий электропередач, и экзамен начался позже.

"Были два случая, связанные с погодными условиями, в двух субъектах РФ. Экзамен там задержался, все меры приняты, ребята, пока свет восстанавливали, ждали не в аудитории, их накормили. Предложили в резервный день - они отказались. В одном из субъектов был ураган - на два часа позже (начались экзамены - ИФ), во втором субъекте был обрыв линий электросетей - на час позже", - отметил Музаев.

В пятницу в России стартовала основная кампания ЕГЭ с экзаменов по информатике, географии и литературе. Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, на экзамен по литературе придут более 58 тыс. человек, по географии - 17 тыс. человек, и по информатике - 98 тыс. человек. Таким образом, в общей сложности, на ЕГЭ 3 июля придут порядка 170 тыс. абитуриентов.