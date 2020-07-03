Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ проходит "достаточно спокойно и ровно"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Первые ЕГЭ основной волны этого года в России проходят в штатном режиме, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В целом по стране на 10:00 почти все часовые пояса, все пункты проведения экзамена и аудитории приступили к процессу печати (контрольно-измерительных материалов - ИФ), и ребята, в соответствии с порядком, в регламентированные сроки приступили к экзамену", - сказал Музаев на пресс-конференции в ситуационном центре Рособрнадзора в пятницу. В целом, экзамен, по его словам, "проходит достаточно спокойно и ровно".

Он отметил, что уже удален с экзамена один человек - за нарушение порядка проведения экзамена. Кроме того, в двух регионах РФ было два случая, когда из-за погодных условий произошел обрыв линий электропередач, и экзамен начался позже.

"Были два случая, связанные с погодными условиями, в двух субъектах РФ. Экзамен там задержался, все меры приняты, ребята, пока свет восстанавливали, ждали не в аудитории, их накормили. Предложили в резервный день - они отказались. В одном из субъектов был ураган - на два часа позже (начались экзамены - ИФ), во втором субъекте был обрыв линий электросетей - на час позже", - отметил Музаев.

В пятницу в России стартовала основная кампания ЕГЭ с экзаменов по информатике, географии и литературе. Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, на экзамен по литературе придут более 58 тыс. человек, по географии - 17 тыс. человек, и по информатике - 98 тыс. человек. Таким образом, в общей сложности, на ЕГЭ 3 июля придут порядка 170 тыс. абитуриентов.

Рособрнадзор Анзор Музаев

Новости по теме

Новости

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса

Михаил Мурашко: без ограничительных мер в РФ могли быть миллионы жертв коронавируса

Что случилось этой ночью: пятница, 3 июля

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на газопроводе под Самарой

Что произошло за день: четверг, 2 июля

Следователи заинтересовались опасным сближением самолетов в небе над Ростовской областью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');