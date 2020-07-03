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В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ространснадзор за три недели июня уличил аэропорты и авиакомпании России в 518 случаях нарушения противоэпидемических рекомендаций Минтранса, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со с ссылкой на обращении замглавы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько.

Сред и самых частных нарушений - то, что пассажиры, сотрудники аэропортов и авиакомпаний не надевают маски и перчатки, кроме того, при посадке на борт не всегда измеряют температуру (такие нарушения, по данным "Ведомостей", обнаружены у "Аэрофлота", S7, "Победы", "России", "Ямала", "Ираэро", "Алросы", "Азимута") и не все входы в аэропорты оборудованы тепловизорами или бесконтактными термометрами.

Всего проверки коснулись 134 аэропортов и 409 воздушных судов. При этом из 518 выявленных нарушений 353 пришлись на аэропорты.

Так, проверяющие 19 июня обнаружили в "Шереметьево", что сотрудники погранслужбы и работники службы авиационной безопасности, стоящие у входа в самолет, не носят маски и перчатки, а днем ранее в "Домодедово" не делали звуковые объявления о необходимости средств индивидуальной защиты. В тот же день в петербургском "Пулково" пассажиры не соблюдали дистанцию при посадке и высадке, а также не носили маски и перчатки.

Директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что доскональное выполнение рекомендаций приводит к затягиванию времени посадки на борт и нервозности пассажиров, тогда как повсеместное нарушение рекомендаций снижает доверие к эпидемиологической безопасности самолетов.

Как отмечают "Ведомости", Ространснадзор направил материалы о 231 нарушении в Роспотребнадзор, хотя, по словам сотрудников двух авиакомпаний, рекомендации Минтранса - это всего лишь рекомендации и потому не обязательны к исполнению.

Собеседник издания добавил, что в рекомендациях Минтранса ничего не говорится о дальнейших действиях авиакомпаний, если, например, при посадке на борт у пассажира обнаружится 37-градусная температура. Если перевозчик снимет такого пассажира с рейса, это будет прямым нарушением Гражданского и Воздушного кодексов, тогда как рекомендации Минтранса не могут ставиться выше федеральных законов. Пассажир после этого может подать в суд.

Кроме того, по данным "Ведомостей", в методических рекомендациях Минтранса не прописаны санкции за их нарушение.

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Ространснадзор Минтранс РФ Шереметьево Домодедово Пулково

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