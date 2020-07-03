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СКР возбудил уголовное дело из-за повреждения газопровода в Самарской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Самарской области приступило к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту утечки газа во время ремонтных работ на газопроводе в Волжском районе Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

В настоящее время изымается необходимая документация для проведения судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей и лиц, непосредственно выполнявших земляные работы.

В свою очередь ГУ МЧС по Самарской области сообщает, что с 14:00 (13:00 ) пятницы начались работы по ликвидации аварии.

2 июля в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ аварийная бригада предприятия повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления в муниципальном районе Волжский.

В свою очередь, Нефтегорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) сообщил об отказе продуктопровода низкого давления для транспортировки сырья. Участок автодороги "Обход Самары" с 4 по 10 км перекрыт.

Было принято решение в целях безопасности эвакуировать на автобусах 1640 жителей населенного пункта Верхняя Подстепновка, в том числе 367 детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На 2:30 (1:30 по Москве) эвакуация людей была завершена.

Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР по Самарской области, из района происшествия самостоятельно эвакуировались 2,5 тыс. человек.

Самарская область СКР

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