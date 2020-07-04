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Задержанная замминистра науки Лукашевич заявила о своей невиновности

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отвергает какие-либо обвинения в хищении бюджетных денег, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"Посетившим ее сотрудникам ОНК Лукашевич рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт", - сказал он.

По словам чиновницы, ее задержали накануне утром, она находится в московском изоляторе временного содержания на Петровке. 6 июля Тверской суд Москвы должен решить вопрос о ее аресте.

Вместе с Лукашевич был также задержан начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Обоим инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По данным МВД, следствие подозревает задержанных в хищении 40 млн бюджетных рублей при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году. По версии следствия, подрядчик не собирался в полном объеме выполнять обязательства по договорам и представил заказчику результаты, заведомо не соответствующие условиям. Работы принимал сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Информированный источник уточнил, что в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию. Техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных, но работы так и не были выполнены.

Источник отметил, что позднее Попов перешел на работу в Россотрудничество, а Лукашевич - в министерство науки и высшего образования.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра в 2018 году. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобранауки России на общую сумму более чем в 49 млн руб.

Марина Лукашевич Алексей Мельников

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