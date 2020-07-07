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Прокуроры проверят, почему выпускника на ЕГЭ заставили снять слуховой аппарат

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы начала проверку сообщений СМИ о том, что на едином госэкзамене по русскому языку выпускника с ограниченными возможностями заставили снять слуховой аппарат. Об этом сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, прокуроры дадут оценку исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

6 июля мать выпускника сообщила радио "Говорит Москва", что его сына на ЕГЭ в помещении школы №875 заставили снять слуховой аппарат, а его одноклассницу - кохлеарный имплант, поскольку у них не было при себе справок на разрешение этих приборов. По ее словам, дети умеют читать по губам, но это невозможно, когда взрослые в масках. Оформить справку сыну, пройдя несколько инстанций, она не смогла из-за ограничений по коронавирусу.

Замруководителя департамента образования Москвы Гайяр Алимов уже принес извинения этим выпускникам, сообщало агентство "Москва". Он отметил, что они благополучно сдали экзамен и все правильно оформили. Чиновник пообещал провести дополнительную работу с руководителями пунктов сдачи ЕГЭ, чтобы они не проявляли "излишнюю бдительность" и не путали слуховые аппараты с иными техническими устройствами.

Москва Прокуратура Москвы ЕГЭ Депобразования Гайар Алимов коронавирус

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