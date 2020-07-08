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Суд запросит у Франции записи телефонных разговоров историка Соколова с посольством в Москве

Суд запросит у Франции записи телефонных разговоров историка Соколова с посольством в Москве
Заседание суда по делу историка Соколова в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга запросит у Франции записи телефонных разговоров сотрудников французского посольства в Москве с российским историком Олегом Соколовым, убившим аспирантку Анастасию Ещенко.

"Есть основания полагать, что подсудимый, будучи кавалером французского ордена Почетного легиона (в настоящий момент лишен этой награды - ИФ), планировал скрыться во Франции, осознавая последствия совершенного деяния", - сказала адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой Анастасии Ещенко, как следует из видеотрансляции заседания.

В связи с этим она попросила суд сделать запрос во французское посольство в Москве о предоставлении аудиозаписей разговоров Соколова с сотрудником представительства либо (в случае невозможности предоставить аудиозаписи) сообщить имя сотрудника, общавшегося с ученым, чтобы вызвать его в качестве свидетеля. Судья Юлия Максименко данное ходатайство удовлетворила.

Ранее адвокат Бакшеева сообщала "Интерфаксу", что с номера Соколова 8 ноября 2019 года было совершено два звонка в посольство Франции.

Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал ее душить. Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив части тела в реке Мойке.

Соколов - бывший доцент СПбГУ, крупный специалист по военной истории Франции.

Хроника 09 ноября 2019 года – 08 июля 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Франция Петербург Москва Анастасия Ещенко Александра Бакшеева

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