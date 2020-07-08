В Думе заявили, что идею СПЧ об амнистии для нарушителей самоизоляции сейчас реализовать нельзя

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Проведение предложенной Советом при президенте РФ по правам человека (СПЧ) амнистии по административным штрафам за нарушение режима самоизоляции сейчас невозможно, необходимо принятие специального закона, заявил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Если будет юридическое решение предложения об амнистии по административным штрафам, "тогда можно пойти на эту меру", сказал "Интерфаксу" в среду Емельянов.

"У нас нет сегодня в законодательстве понятия "административная амнистия", нет механизма проведения административной амнистии", - отметил он.

По его словам, подготовка и принятие отдельного законопроекта потребует много времени и предложил включить данную норму при обсуждении нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В свою очередь первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил "Интерфаксу", что в действующем законодательстве на сегодняшний день "есть лишь ссылки на возможное проведение административной амнистии, однако, в отличие от уголовной, ее порядок пока нигде не прописан".

"У нас только в проекте нового кодекса предусмотрена возможность проведения амнистии по административным правонарушениям, действующий КоАП проведения такой амнистии не предусматривает", - сказал депутат.

Амнистия для нарушителей самоизоляции

В СПЧ в среду заявили о необходимости проведения амнистии по административным штрафам за нарушение самоизоляции в период распространения коронавируса.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, в результате самовольного покидания места жительства произошло заражение другого человека).

"Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет", - говорится в докладе СПЧ.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции были введены в РФ в начале апреля в период начала роста распространения коронавируса.