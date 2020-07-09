МИД отверг утверждения о российском следе в белградских беспорядках

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ назвал сообщения электронных СМИ о "российском следе" в беспорядках в столице Сербии, которые произошли 7-8 июля, попыткой бросить тень на российско-сербское партнерство.

"Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идет о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель, - бросить тень на российско-сербское партнерство", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в четверг.

"Рассчитываем на скорейшее прекращение насилия, восстановление в дружественной Сербии общественного порядка и стабильности, возвращение общественно-политических дискуссий по всем насущным вопросам, стоящим перед страной, в конституционное русло", - говорится в комментарии МИД РФ.

Беспорядки возникли в Белграде и других городах Сербии в ночь на среду и повторились в ночь на четверг после того, как руководство страны объявило о введении ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. За два дня беспорядков в ряде сербских городов пострадали 118 полицейских, задержаны 153 человека.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович обвинил участников беспорядков в намерении сместить законно избранную власть.

Президент Сербии Александр Вучич накануне обвинил в происшедшем насилии иностранные спецслужбы. "Это политическое выступление было организовано, и, по данным наших служб безопасности, за ним наблюдали не только криминальные круги, но и иностранные службы", - заявил Вучич, комментируя ситуацию.