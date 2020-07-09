За два дня антикарантинных беспорядков в Сербии пострадали 118 полицейских

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В городах Сербии за два дня беспорядков, которыми сопровождались протесты против возвращения карантинных мер, пострадали 118 полицейских и были задержаны 153 подозреваемых нарушителя, объявил директор полиции Сербии Владимир Ребич.

По его словам, "и минувшей ночью граждане стали свидетелями невероятного насилия и не только в Белграде, но и в Нови Саде, Нише, Крагуеваце".

Он назвал это насилие недопустимым и пообещал, что полиция сделает все, чтобы это пресечь.

По словам Ребича, "нанесен большой материальный ущерб - пострадала не только частная, но и общественная собственность".

"Они (протестующие) разбивали автомобили, били стекла и витрины, поджигали мусорные контейнеры. В Нови Саде разбиты стекла в здании телерадиокомпании РТВ Воеводина, подожжен вход в здание городской администрации. В Нише и Крагуеваце уничтожены полицейские автомобили", - сообщил Ребич.

Беспорядки возникли в Белграде и ряде других городов Сербии в ночь на среду и повторились в ночь на четверг после того, как президент Александр Вучич публично допустил, что с вечера пятницы вернет комендантский час. В четверг президент подчеркнул, что решение еще не принято и что важно уберечь не только здоровье людей, но и экономику, однако протесты продолжились.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович обвинил участников беспорядков в намерении сместить законно избранную власть.

Вучич накануне обвинил в произошедшем насилии иностранные спецслужбы, сославшись на данные сербских служб безопасности.

Обеспокоенность в связи с событиями в Сербии высказали в Еврокомиссии. Представитель ЕК Ана Писонеро назвала приоритетом меры по защите здоровья населения, однако предупредила, что ограничения не должны наносить ущерба основополагающим свободам и должны быть сведены к тому, что строго необходимо.