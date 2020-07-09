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"Антикоронавирусные" протесты в Сербии обеспокоили власти ЕС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Протестные акции в Сербии в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса и реакция на них властей вызывают обеспокоенность в ЕС, заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ана Писонеро.

"Защита здоровья и благополучие населения являются приоритетом. Это правительству определять меры по контролю над кризисом COVID-19 на основе главным образом научных и эпидемиологических данных. По нашему мнению, ясно, что ограничительные меры не должны наносить ущерба основополагающим свободам и должны быть сведены к тому, что строго необходимо", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Пандемия коронавируса

По ее словам, это относится и к праву на проведение мирных демонстраций, являющемуся фундаментальным правом в демократических обществах.

"В то же время общественный порядок должен обеспечиваться. Демократические институты должны оставаться защищенными. А применение силы в любой момент должно быть взвешенным и пропорциональным", - добавила представитель ЕК в ответ на просьбу прокомментировать события в Сербии.

В свою очередь Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщил, что, несмотря на эти события, в ЕС ожидают, что в воскресенье, 12 июля, в Брюсселе впервые с ноября 2018 года возобновится диалог между Сербией и Косово, на который прибудут сербский президент Александр Вучич и косовский премьер-министр Авдулла Хоти.

В Евросоюзе готовятся к перезапуску этого переговорного процесса, так как "отсутствие диалога неприемлемо". "Это не будет разовое событие с немедленным заключением соглашения. Это возобновление диалога, дискуссий, целью которых является юридическое соглашение о нормализации их отношений", - объяснил Стано.

Две ночи подряд в ряде городов Сербии, включая столицу Белград, проходили протесты против ограничений из-за COVID-19. В Белграде в некоторых центральных районах протестующие пытались атаковать кордоны полиции, но были остановлены слезоточивым газом. В ходе протестов были задержаны десятки человек.

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 8 июля, обвинил иностранные спецслужбы в насилии, которое произошло в центре Белграда.

Протесты против карантинных мер в Сербии

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Еврокомиссия ЕС Ана Писонеро Петер Стано Сербия Коронавирус

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