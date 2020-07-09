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В городах Сербии возобновились антикарантинные протесты

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Протесты продолжаются в четверг в городах Сербии, но в отличие от прошлых акций теперь они носят мирный характер, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

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По ее данным, в Белграде люди, протестующие против ужесточения мер в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в стране и недовольные работой правительства, собрались у здания Народной скупщины (парламента). Протест проходит мирно, в руках у некоторых демонстрантов плакаты. На одном из них написано: "Хватай хулиганов, не причиняй боль своему народу!"

Среди протестующих замечены сторонники оппозиционных партий.

Полиция наблюдает за порядком у здания скупщины, на соседних улицах размещены спецназовцы в полном боевом снаряжении.

Протесты в Нише начались у здания городского собрания, однако чуть позже собравшиеся организовали протестное шествие по улицам города.

Об инцидентах не сообщается.

За два предыдущих вечера в ходе беспорядков в ряде сербских городов пострадали 118 полицейских, задержаны 153 человека, сообщал ранее директор полиции Сербии Владимир Ребич.

Беспорядки начались в Белграде и других городах Сербии в ночь на среду и повторились в ночь на четверг после того, как руководство страны объявило о введении ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович обвинил участников беспорядков в намерении сместить законно избранную власть.

Президент Сербии Александр Вучич накануне обвинил в произошедшем насилии иностранные спецслужбы.

"Это политическое выступление было организовано, и, по данным наших служб безопасности, за ним наблюдали не только криминальные круги, но и иностранные службы", - заявил Вучич, комментируя ситуацию.

Российский МИД вечером в четверг отверг утверждения о российском следе в белградских беспорядках.

Протесты против карантинных мер в Сербии

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Сербия Коронавирус

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