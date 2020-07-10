Рособрнадзор призвал организаторов ЕГЭ не запрещать приносить на экзамен еду и воду

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор призвал организаторов единых государственных экзаменов не запрещать участникам приносить с собой еду и воду и открывать окна, чтобы в аудиториях не было душно.

"Большая просьба сделать все, чтобы экзамен был максимально комфортным для наших ребят. Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус", - сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее ведомство сообщило, что из-за жары некоторым участникам прошедших в России ЕГЭ уже понадобилась помощь медиков и из-за этого они не смогли закончить испытание. Музаев напомнил, что в таких ситуациях можно пересдать экзамен в резервный срок.

"Мы фиксировали все обращения от ребят, которые не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья. Обязательно каждая апелляция по этому поводу будет рассмотрена и все ребята, которые не смогли сдать экзамен, смогут его повторить. Мы сделаем все возможное, чтобы создать комфортные условия для вас", - сказал Музаев.

Кроме того, врио главы Рособрнадзора обратился к родителям выпускников и призвал их сохранять спокойствие. "Волнение, которое родители испытывают за своих детей во время экзаменов в этом году вдвойне сильней, потому что они еще беспокоятся и за их здоровье", - отметил Музаев.

"Мы приложили все усилия, чтобы их обезопасить с помощью мер дистанцирования, санитарной обработки и использования защитных средств. Прошу вас свои переживания не передавать выпускникам. Они очень четко реагируют на ваше поведение, и излишнее волнение передается им и может привести к тому, что они не смогут сосредоточиться на экзамене", - подчеркнул чиновник.

В пятницу в России проходит ЕГЭ по математике, в нем принимают участие более 392 тыс. человек, в том числе более 351 тыс. выпускников текущего года.