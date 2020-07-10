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Полугодовые продажи "АЛРОСА" упали в 1,8 раза

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" упали в 1,8 раза в годовом измерении и составили $991,1 млн, сообщила компания.

В июне продажи составили $31,3 млн, Это на 22% меньше, чем в мае ($40,1 млн), и в семь раз меньше, чем в июне прошлого года ($222,4 млн). Выручка от продаж алмазного сырья в июне составила $24,8 млн, бриллиантов - $6,5 млн.

Стоимость реализованного алмазного сырья в январе-июне составила $955,3 млн, бриллиантов - $35,8 млн.

"Продажи в июне ожидаемо остались на низком уровне. Мы продолжаем прикладывать все усилия для поддержания стабильности алмазно-бриллиантовой отрасли и поддержки наших клиентов. В июне мы в третий раз подряд дали нашим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибкие условия, в том числе предоставив возможность воздержаться от приобретения законтрактованных объемов, - завил через пресс-службу замгендиректора "АЛРОСА" Евгений Агуреев. - "АЛРОСА" намерена задействовать все имеющиеся у нее инструменты и ресурсы, чтобы уравновесить предложение алмазов с подтвержденным спросом и не допустить давления на рынок, который показывает признаки оживления".

АЛРОСА Евгений Агуреев

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