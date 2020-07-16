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De Beers во II квартале снизила добычу алмазов на 54%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире по выручке производитель алмазов De Beers во II квартале снизил добычу алмазов на 54% в годовом выражении, до 3,5 млн карат, сообщил контролирующий акционер компании Anglo American.

Экономический кризис

Снижение в основном обусловлено локдауном в Южной Африке, введенном из-за коронавируса, а также снижением спроса на алмазное сырье в связи с пандемией.

В частности, в Ботсване добыча упала за квартал на 68%, до 1,8 млн карат, из-за локдауна, действовавшего со 2 апреля по 18 мая и мер по защите персонала от распространения вируса.

Производство De Beers за полугодие снизилось на 27%, до 15,55 млн карат.

Годовой прогноз компании остался неизменным на уровне 25-27 млн карат, но он может быть пересмотрен с учетом вызванных пандемией перебоев и масштаба восстановления спроса.

Продажи алмазного сырья во II квартале составили всего 300 тыс. карат по сравнению с 9 млн карат годом ранее. Выручка составила $56 млн против $1,3 млрд за аналогичный период 2019 года, на фоне снижения объемов и цен.

Индекс цен на алмазы снизился на 8% за январь-июнь.

Средние цены реализации алмазов в I полугодии упали на 21%, до $119 за карат (годом ранее - $151), что, кроме снижения индекса, вызвано увеличением доли низкостоимостного сырья.

Во II квартале на спрос на алмазы существенное влияние оказало как локдауны в Южной Африке, так и серьезное ограничение мощностей по огранке в midstream, в первую очередь в Индии, поясняет De Beers. Третий сайт в этом году был отменен из-за транспортных ограничений, препятствующих посещению Ботсваны, и резкого ухудшения конъюнктуры рынка. De Beers также разрешила сайтхолдерам отложить закупку 100% их аллокации на четвертый и пятый сайт.

De Beers Ботсвана ЮАР Индия коронавирус

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