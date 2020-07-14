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Мишустин посоветовал обсудить отмену двухнедельного карантина для авиапассажиров с ВОЗ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин переадресовал просьбу Всемирной организации международных перевозчиков (IATA) об отмене обязательного двухнедельного карантина авиапассажиров к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); по его словам, Россия в этой ситуации будет следовать требованиям Роспотребнадзора.

О существовании такой просьбы Мишустину сообщил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. "В IATA, туда входит 290 перевозчиков мира, существует совет управляющих, куда я вхожу уже 10 лет. Их рекомендации и просьба ко всем правительствам, и я к вам обращаюсь: надо эту норму двухнедельной изоляции каким-то образом отменять", - сказал Савельев на встрече с Мишустиным во вторник.

Пандемия коронавируса

Глава "Аэрофлота" отметил, что компания выполняет все требования Роспотребнадзора, но "двухнедельный карантин реально отпугивает туристов и пассажиров". Поэтому, по его словам, это - одна из тем, которую IATA просила обсудить со всеми регуляторами.

"Ну, наверное, IATA нужно, в первую очередь, поговорить с ВОЗ и понимать, что, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах разная, то IATA не может быть таким рекомендателем всем странам сделать это одномоментно. Это все зависит от того, как страны оценивают эпидемиологическую ситуацию, это и ВОЗ говорит. Поэтому мы будем исходить, конечно, из ситуации в этой области, следуя требованиям Роспотребнадзора", - сказал Мишустин.

Савельев со своей стороны напомнил, что в России многие города уже открылись - и в плане туризма, и в плане развития перевозок. "У нас только часть городов в РФ еще закрыты, и порядка 20 городов, которые требуют двухнедельный карантин", - сказал глава "Аэрофлота".

Он подчеркнул, что группа "Аэрофлот" ориентируется не на эти города, а на те, которые уже открыли гостиницы и места отдыха, популярные у населения.

Накануне, 13 июля, Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому приезжающие в Россию иностранцы должны представить на российской границе результаты теста на COVID-19 или сдать такой тест в РФ через три дня после прилета.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правила 14-дневного карантина для прилетающих в Россию изменятся: уходить на самоизоляцию должны будут только те пассажиры, у которых не будет результатов теста на коронавирус. Сдать его можно будет как за рубежом, так и в России.

Михаил Мишустин ВОЗ IATA Виталий Савельев Аэрофлот Коронавирус

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